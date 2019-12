Sözleşmeli belediye personelleri için düzenleme yapılması önerisi - Ali Yalçın

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 31 Aralık 'ta belediyelerdeki birçok sözleşmeli personelin işini kaybedeceğini belirterek, "Emekçinin hukuku korunmalı. Biz emekçiyiz, biz alıntı eriyle kazanan, helal ekmek getirmek üzere çalışan insanlarız. O yüzden bir an önce adım atılmalı ve bir an önce 31 Aralık gelmeden, 31 Mart'tan 31 Aralık'a kadar süreci kapsayacak şekilde yasal düzenleme çıkarılarak bu insanların ekmeği, işi korunmalı. Bu görev siyasettedir, hükümettedir." dedi.Eğitim Bir-Sen Sakarya Şubesi'nde Sakaryapark'ta düzenlenen "Genişletilmiş İl Divan Toplantısı"na katılan Yalçın, burada yaptığı konuşmada, bir milyonu aşan üye sayısıyla Memur-Sen'in önemli bir aktör olduğunu söyledi.Kendilerini güçlü kılan unsurun sayısal üstünlük olmadığını ifade eden Yalçın, değerlerinin ilkelerinin ve inanç değerlerinin kendilerini güçlü kıldığını kaydetti.Her kesimden ve inançtan üyeye sahip olduklarına işaret eden Yalçın, sendikacılığı diğerlerine göre değil değerlere göre yaptıklarını vurguladı.Devletin kendileri için aynı zamanda iş veren olduğunu aktaran Yalçın, "Devlete karşı cümle kuruyor oluşumuz, eylem yapıyor oluşumuz devleti değersizleştirmek değildir, devletin kıymetini arttıracak, adil bir devleti tesis etmek içindir. Onun için devletin bize ücret borcu var, bizim millete hizmet borcumuz var. Tüm mekanizmalarımız devletin çalışana ücret borcunu ödemesine yönelik fikir teatisinin yapıldığını beyin fırtınasının olduğu ve müzakerelerin yürütüldüğü mekanizmalardır. Onun için devlet kamu görevlisi için iş verendir aynı zamanda. İş veren düşmanlığı yapmayız. Devleti bu anlamda önemsizleştirmeyiz de, ama devleti adil bir noktayı oturttursak devlet o zaman değerli ve kıymetli olur, yedi cihana hüküm sürer nam salar ve bir medeniyeti ayağa kaldırır." şeklinde konuştu."Sorunlardan bir tanesi geride kaldı"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dün katıldığı CNN Türk'teki Gündem Özel programında sözleşmeli öğretmenlerin tayini ve eş durumuyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldığı açıklamasını hatırlatan Yalçın, sorunlardan bir tanesinin geride kaldığını söyledi.Sözleşmeliliğin sorun üretmeye devam ettiğini belirten Yalçın, sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen arasında 16 çeşit fark olduğunu ifade etti."Belediyelerde ciddi sorunlar var"Kamuda çalışma sistematiğinin çeşitlenirken sorunun çok daha karmaşık hale geldiğini dile getiren Yalçın, belediyelerde ciddi sorunlar olduğunu anlattı.Yerel seçimlerin ardından özellikle CHP ve HDP'li belediyelerde sözleşmeli personele yönelik yoğun baskının olduğunu öne süren Yalçın, 31 Aralık'ta belediyelerdeki birçok sözleşmeli çalışanın ekmeğini kaybedeceğini ifade ederek, şöyle devam etti:"Belediye başkanı değişti, emekçinin tamamı ezildi. Biz devletin memuruyuz, belediye başkanının, siyasi partinin falan memuru değiliz. Arkadaşlarımız kara kara düşünüyorlar. 31'inde iş akitleri fesh edilecek. Emekçinin hukuku korunmalı. Biz emekçiyiz, biz alıntı eriyle kazanan, helal ekmek getirmek üzere çalışan insanlarız. O yüzden bir an önce adım atılmalı ve bir an önce 31 Aralık gelmeden, 31 Mart'tan 31 Aralık'a kadar süreci kapsayacak şekilde yasal düzenleme çıkarılarak bu insanların ekmeği, işi korunmalı. Bu görev siyasettedir, hükümettedir. Bu arkadaşlarımızı güvencesiz bir şekilde sokağa bırakmak doğru değil."Konuşmasının ardından sözleşmeli öğretmenler, Yalçın'a çiçek takdim etti.