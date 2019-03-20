Sözleşmeli Hayvancılık İşletmeleri" Projesi Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

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Sivas'ın Zara ilçesinde özel sektör kanalıyla uygulamaya konulacak "Sözleşmeli Hayvancılık İşletmeleri" projesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Zara Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "İşletmelerin başarıya ulaşması en büyük temennimizdir. Uygulanmak istenen proje ilçemiz için umut vericidir. Projenin ayakta kalması hepimiz için iyi neticeler doğurur." dedi.Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ise Zara ilçesinin hayvancılık bölgesi olduğunu ifade ederek, "Yapılan işletmeler ne kadar iyi çalışır ve ayakta kalırsa çiftçilerimiz için iyidir. Yeni işletmelerimiz iyi çalışırlar, istenilen başarıyı yakalarsa ilçemiz de kalkınır." şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Yüksek Ziraat Mühendisi Osman Özbay ile besi çiftliği işletmecisi Kasım Dinç, ilçede özel sektör eliyle uygulanacak "Sözleşmeli Hayvancılık İşletmeleri" projesi hakkında çiftçilere bilgi verdi.Toplantıya, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ufuk Ateş, Zara Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Hüseyin Kaya, kurum amirleri ile çiftçiler katıldı.