05.07.2019 16:34
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Sözleşmeli memurların kadro talebi

Sözleşmeli memurların kadro talebi

Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR SEN) Şırnak Şubesi üyesi bir grup memur, kamu kurumlarında görev yapan sözleşmeli personelin tamamını kapsayacak, bütün sözleşmelilerin 657 sayılı kanunun 4/A maddesine göre çalışmasını sağlayacak ve tüm sözleşmelilerin kadroya alınmasına...

Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR SEN) Şırnak Şubesi üyesi bir grup memur, kamu kurumlarında görev yapan sözleşmeli personelin tamamını kapsayacak, bütün sözleşmelilerin 657 sayılı kanunun 4/A maddesine göre çalışmasını sağlayacak ve tüm sözleşmelilerin kadroya alınmasına imkan verecek şekilde yeni bir yasa teklifi hazırlanarak TBMM'de kabul edilmesi talebinde bulundu.
PTT Şırnak Şubesi önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan TOÇ BİR-SEN Şube Başkanı Süleyman Babat, TBMM'de kabul edilen yasa teklifindeki adaletsizliğin giderilmesi istediklerini söyledi.
Tüm illerde eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını ve milletvekillerine mektup göndereceklerini aktaran Babat, şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz günlerde TBMM'de yasa teklifi kabul edildi. Sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinden bir kısmına yönelik söz konusu iyileştirmede diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personelin yer almaması, hiç kuşkusuz çalışma barışını derinden sarsacak çalışanların moral ve motivasyonlarını düşürecektir. Sorun çözmede ziyade sorunları çoğaltıp çalışma barışını ve adaletini yerle bir eden düzenleme bu haliyle asla doğru değildir. Bir an önce sözleşmeliliği sona erdirecek, ayrım yapmaksızın tüm sözleşmeleri kapsayacak yeni bir adımın atılmasını bekliyoruz."
Kaynak: AA
Şırnak, Memur, Güncel

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