05.07.2019 16:54
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Sözleşmeli memurların kadro talebi

Sözleşmeli memurların kadro talebi

Siirt'te sözleşmeli memurlar, kadroya alınmalarına imkan verecek yeni bir yasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesi talebinde bulundu.

Siirt'te sözleşmeli memurlar, kadroya alınmalarına imkan verecek yeni bir yasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesi talebinde bulundu.
Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) ile Bayındır Memur-Sen üyesi bir grup adına açıklama yapan TOÇ BİR-SEN Tarım İl Temsilcisi Mesut Kaygusuz, TBMM'de kabul edilen yasa teklifindeki eşitsizliğin giderilmesini istediklerini söyledi.
Milletvekillerine mektup göndereceklerini aktaran Kaygusuz, şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin 4+2'den 3+1'e düşürülmesine yönelik, içinde pek çok eksiklik ve eşitsizliğin bulunduğu yasa teklifi kabul edildi. Sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinden bir kısmına yönelik söz konusu iyileştirmede diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personelin yer almaması, hiç kuşkusuz çalışma barışını derinden sarsacak, çalışanların moral ve motivasyonunu düşürecektir."
Kaynak: AA
Bayındır, Siirt, Güncel

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