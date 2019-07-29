Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman başlıyor? Sözleşmeli öğretmen tercihleri nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ilanına başvurular alınmış ve öğretmen adaylarına sözlü sınav yapılmıştı. 4 Temmuz'da sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı. Bu sınavdan başarılı olanlar, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak merak ediyor, nasıl ve nereden yapılacak araştırıyorlar. MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimi ve detayları haberimizde.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB tarafından yayınlanan, 2019 sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihlerinde alınacak.

TERCİHLER NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

Sözlü sınav sonrasında sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih hakkı kazananların atama başvuruları, sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren ilan edilen süre içinde elektronik ortamda alınır.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanma isteğinde bulunanlara en fazla 20 tercih hakkı verilir. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtir. Tercihleri dışında atanmayı kabul etmediğini beyan eden adayların tercihlerine yerleştirilmedikleri takdirde atamaları yapılmaz.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlardan sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunanların atamaları, sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dahilinde elektronik ortamda gerçekleştirilir. Puan eşitliği halinde KPSS puanı üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adaylardan tercihlerin alınmasından sonra atamalar, 9 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

NE ZAMAN GÖREVE BAŞLANIYOR?

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?



Sözleşmeli öğretmen başvurusu için ilk olarak istenen öğretmenlik dalından mezun olmuş olmak ve pedagojik formasyon eğitimi almış olmak geliyor. Sonrasında ise son atamada KPSS'den (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak şartı vardı.