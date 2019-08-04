Sözleşmeli öğretmen tercihleri sona eriyor! Sonuçları ne zaman belli olacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 9 Ağustos'ta atamaları yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik adaylarında tercihlerin alınmasında son güne gelindi. 30 Temmuz'da başlayan öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri 5 Ağustos'a kadar alınacağı açıklanmıştı. Peki, sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Atamalar ne zaman yapılacak?

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adaylardan tercihlerin alınmasından sonra atamalar, 9 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

TERCİHLER NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

Tercihler, "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek. Sözlü sınav sonrasında sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih hakkı kazananların atama başvuruları, sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren ilan edilen süre içinde elektronik ortamda alınır.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanma isteğinde bulunanlara en fazla 20 tercih hakkı verilir. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtir. Tercihleri dışında atanmayı kabul etmediğini beyan eden adayların tercihlerine yerleştirilmedikleri takdirde atamaları yapılmaz.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlardan sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunanların atamaları, sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dahilinde elektronik ortamda gerçekleştirilir. Puan eşitliği halinde KPSS puanı üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.