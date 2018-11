Sözleşmeli Öğretmenin Acil Kalp Nakli Bekleyen Ferhat'a Ders Verme Çabası

23 Kasım 2018 Cuma 11:49



1.5 saatlik yolculuktan sonra giderek ders veren sözleşmeli öğretmen Aygül Yunuzova,"Okuldaki öğrencilerime her zaman Ferhat'ı örnek gösteriyorum. Ferhat hastanede, kalp beklemesine rağmen bu rahatsızlığı rahatsızlık görmüyor. Sağlıklı bir öğrenci gibi istikrarlı"Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,Iğdır'dan sevk edildiği İstanbul'da ağır kalp yetmezliği teşhisi konulan ve suni kalp takılan 14 yaşındaki Ferhat Sayan, 'Acil nakil bekleyen hastalar' listesine alındı. Ferhat'a geçen yıl evinde eğitim veren sözleşmeli öğretmen Aygül Yunuzova, öğrencisinin derslerinden geri kalmaması için hafta sonları gönüllü olarak oturduğu Avcılar'dan hastanenin bulunduğu Üsküdar'a gidip-geliyor.Iğdır'ın merkeze bağlı Oba Köyü'nde 4'üncü sınıfa giden Ferhat Sayan rahatsızlanınca il merkezindeki Devlet Hastanesi'ne götürdü ancak, teşhis konulamadı. Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 9 günlük tedaviye rağmen yine teşhis konulamayarak taburcu edilen Ferhat Sayan, 18 gün Erzurum'da yoğun bakımda tutulduktan sonra İstanbul Üsküdar'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ferhat Sayan'a 19 Temmuz 2016 tarihinde suni kalp takıldı. Eşi ve diğer 4 çocuğunu Iğdır'daki köyde bırakan anne Suna Sayan, düzenli tetkikleri yapılması gereken en küçük çocuğu Ferhat için İstanbul Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nde küçük bir evde kirada kalmaya başladı. Bir süre 36 kilo ağırlığındaki oğlu Ferhat'ı suni kalbi ile Siyami Hersek Hastanesi'ne EKG çekilmesi ve testler için götürmek için minibüs durağına kadar taşıdıktan sonra oradan otobüse binen Suna Sayan'ın oğluna, dönemin Kaymakamı Hulusi Doğan'ın devreye girmesi ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nce evde sağlık hizmeti verildi, evde bakım ve engelli maaşı bağlandı. Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Fenerbahçe taraftarı olan Ferhat Sayan'ın derslerinden geri kalmaması için geçen yıl evde eğitim görmesini sağladı.EVDEKİ EĞİTİM HASTANEYE TAŞINDIAcil kalp nakli yapılması gereken Ferhat Sayan'a geçen yıl evine giderek ders veren Avcılar'daki Necdet Semker Ortaokulu sözleşmeli öğretmeni Aygül Yunuzova, bu öğrencisini unutmadı. Yunuzova, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 aydan bu yana tedavisine devam edilen Ferhat Sayan'ın eğitimden geri kalmaması için Okul Müdürü Ufuk İzci'den de izin alarak hiçbir ücret almadan, hafta sonları birkaç araç değiştirerek Avcılar ile Üsküdar arasında adeta mekik dokumaya başladı. Kalp nakli bekleyen öğrencisinin yanına en az 1.5 saatlik yolculuktan sonra giderek ders veren sözleşmeli öğretmen Yunuzova, bundan şikayetçi olmadığını belirterek şöyle dedi: "Ferhat, kalp nakli bekleyen bir çocuk. Yıllardır hastanelerde. Yaşıtları 5'inci sınıfta. O yaşa uygun kitapları temin ettik. Tüm dersleri çalışmaya başladık. Matematiğe çok büyük ilgisi var. İmkanım olsa daha fazla gelmek isterim. Aramızdaki bağ sadece öğretmen ve öğrenci değil. Kendisi evladım gibidir. Yazın da uğruyordum. Bir sürü kitap aldım. 100 temel eserden hikayeler onları okuyup bana anlatıyordu. Avcılar'dan Üsküdar'a birkaç araç değiştirip hastaneye 1.5-2 saatte gelebiliyorum. Hastane veya evde eğitim gören bir öğrenci olarak çok istekli. Okuldaki öğrencilerime her zaman Ferhat'ı örnek gösteriyorum. Ferhat hastanede, kalp beklemesine rağmen bu rahatsızlığı rahatsızlık görmüyor. Sağlıklı bir öğrenci gibi istikrarlı.""ACİL KALP BEKLİYORUZ"Hasta yatağının başında Atatürk fotoğrafının yer aldığı Türk bayrağı asılı olan, öğretmenin gelmesi ile gözleri ışıldayan Ferhat Sayan, "Vallahi çok mutluyum. Öğretmenim sağ olsun oradan buraya benim için geliyor. Burada oturup çalışıyoruz. Ama artık kalp istiyorum. Koşup oynamak istiyorum. İçinde yapay kalp bulunan bu çantadan bıktım" diye konuştu.Anne Suna Sayan, hiçbir karşılık beklemeden hastaneye kadar gelerek oğluna ders ve moral veren öğretmene minnettar olduğunu anlatırken, yıllar sonra yanına gelen 3 çocuğunu görebildiğini, söyledi. Anne Sayan, "Acil kalp bekliyoruz. Yaşamamız çok zor. Son noktaya geldik. 4 çocuğumu, eşimi Iğdır'da bıraktım, evim, evim yuvam dağıldı. Sadece oğlum Ferhat'ın peşindeyim. Çocuğumu kurtarmak istiyorum. 4 yıldır sıkıldı, dışarıyı özledi. Oynamak, koşmak istiyor. Hep köyünü konuşuyor. Ben de bir anne olarak onun yanında, yoruldum, sıkıldım. Hayatımız çok zor. Allahını seven yetişkin insanlar ne olur ellerini uzatsınlar" dedi.Görüntü Dökümü:----------------------Öğretmen Aygül Yunuzova, kalp nakli bekleyen öğrencisini hastane odasında çalıştırırken-Öğretmen Yunuzova ile röportaj-Kalp nakli bekleyen Ferhat Sayan ile röportaj-Annesi, oğlunu sırtında taşırken (Arşiv görüntü)-Ferhat evinde öğretmeni ile ders çalışırken (Arşiv görüntü)