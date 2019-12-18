Haberler » Güncel » Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi - MUŞ - Haber

Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi - MUŞ

Basın açıklamasından genel görüntüler Eğitim-Bir-Sen Muş Şubesi Başkanı Mahir Barışan'ın basın açıklaması Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi MUŞ - Eğitim-Bir-Sen Muş Şubesi Başkanı Mahir Barışan, sözleşmeli öğretmenliğin bitirilmesi gerektiğini belirtti.

18.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:57
Basın açıklamasından genel görüntüler
Eğitim-Bir-Sen Şubesi Başkanı Mahir Barışan'ın basın açıklaması Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi
MUŞ - Eğitim-Bir-Sen Muş Şubesi Başkanı Mahir Barışan, sözleşmeli öğretmenliğin bitirilmesi gerektiğini belirtti.
Sendika binasında bir araya geldiği üyeler adına basın açıklamasını okuyan Barışan, geleceğin nesillerini yetiştirmenin övüncünü yaşamak isteyen kamu görevlisini ailesinden ayrı, çocuklarına hasret bırakan sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının mağduriyetlere yol açtığını söyledi.
"Sözleşmeli öğretmen istihdamı gerek sözleşmeli eğitimciler gerek istihdamı gerçekleştiren kurumlar gerekse farklı statüdeki personelden aynı kamu hizmetini alan öğrenci ve ebeveynler açısından ciddi sorun oluşturmaktadır." diyen Barışan, "Aynı vazifeyi yapan kamu görevlileri arasında hak ve ücretlerde eşitsizlik kabul edilemez. Aynı sınıfta aynı dersi anlatan, aynı okulda aynı isim ve vasıfla görev yapan öğretmenler arasında ayrımcılık olmaz, olmamalıdır." dedi.
Sözleşmeli öğretmenlerin kadro talebi - MUŞ

Eğitim Bir Sen, Muş, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:55 Vali Yerlikaya İstanbul'da yaşayan göçmen sayısını açıkladı - Haber
16:55 Bitlis kıran-8 operasyonunda pkk'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor - Haber
16:55 Bursa uludağ'da arama çalışmaları bir ceset bulundu-2 - Haber
16:55 Kocaeli gasp girişiminde bulundu - Haber
16:50 KÖYDES çalışmaları değerlendirildi - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:57:11