Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları sona erdi

SÖZLEŞMELİ öğretmenlik tercih başvurularına ayrılan süre sona erdi. 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 9 Ağustos'ta yapılacak. Başvuru sayısı bazı branşlarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ayırdığı kontenjan sayısını üçe katladı.

30 Temmuz tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 5 Ağustos Pazartesi 23.59 itibarıyla sona erdi. Tercihlerini yapan öğretmen adayları, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulundu. Tercih süresi sonunda branşlara ayrılan kontenjanların biri hariç tamamı dolarken, hemen hemen bütün branşlarda atanacak öğretmen sayısının birkaç katı oranında başvuru yapıldı.

BAZI BRANŞLARDA KONTENJANIN 3 KATI BAŞVURU

Kontenjanı dolmayan tek branş sivil havacılık olurken, bu branşa ayrılan 2 kontenjana sadece 1 öğretmen adayı tercih başvurusunda bulundu. Rusça, Fransızca, Tekstil, Tasarım Teknolojileri gibi az kontenjan ayrılan branşlarda başvuru oranı yüzde 300'e ulaştı. Diğer branşlarda 2 bin 11 kontenjanlı Sınıf Öğretmenliğine 4 bin 725, bin 960 kontenjanlı İngilizceye 4 bin 71, bin 922 kontenjanlı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'ne 4 bin 671, bin 599 kontenjanlı Okul Öncesi Öğretmenliğine 4 bin 108, bin 448 kontenjanlı İlköğretim Matematik Öğretmenliğine 3 bin 518, bin 410 kontenjanlı Özel Eğitim'e 2 bin 200, bin 149 kontenjanlı Fen Bilimlerine 3 bin 4, bin 149 kontenjanlı Türkçeye 2 bin 732, bin 120 kontenjanlı Rehberlik'e 2 bin 759, 781 kontenjanlı Beden Eğitimi'ne bin 852, 601 kontenjanlı Matematik'e bin 589, 579 kontenjanlı Sosyal Bilgiler'e bin 377, 509 kontenjanlı Türk Dili ve Edebiyatı'na bin 253, 415 kontenjanlı Bilişim Teknolojileri'ne bin 60 ve 350 kontenjanlı Tarih'e 905 aday başvuruda bulundu.

4 ARTI 2 FORMÜLÜ İLE ATANACAK

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 9 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılacağı bilgisayar kurasıyla yapılacak. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler 2 Eylül itibarıyla görevine başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlerin atamasında kalkınmada öncelikli illere öncelik veriliyor. Kalkınmada öncelikli illere atanan sözleşmeli öğretmenlerin, aynı eğitim kurumunda 4 yıl sözleşmeli olarak çalıştıktan sonra, 2 yıl da kadrolu görev yapması gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için ilk aşamada sözlü sınav yaparak, tercih yapma hakkını elde edecek öğretmen adaylarını belirlemişti. 12-30 Haziran tarihleri arasında yapılan mülakatlara 60 bin aday çağrılmış, 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde etmişti.

Kaynak: DHA