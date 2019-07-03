Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB sözlü sınav sonuçları için tarih verdi!

MEB, geçen hafta sözleşmeli öğretmenlerin tercih ve atama takvimi yayımlanmıştı. 30 Haziran'da biten sözleşmeli öğretmenlerin mülakatları ardından tercihleri yapmak için sonuçların açıklanması bekleniyor. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yayımlamış olduğu takvime göre 4 Temmuz'da açıklanacak.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak ve 16 Temmuz'da sonuçlandırılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB tarafından yayınlanan, 2019 sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihlerinde alınacak.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adaylardan tercihlerin alınmasından sonra atamalar, 9 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

NE ZAMAN GÖREVE BAŞLANIYOR?



Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.