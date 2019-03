Sözlü: "4 İlçede 6 Spor Kampı Kuracağız"

Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, Amatör Spor Kulüpleri ile bir araya geldi.TÜYAP Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen büyük buluşmada Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, amatör spor kulüplerinin yeni dönemde de Başkan Sözlü'ye desteklerinin tam olacağını ifade ettiBaşkan Sözlü, Amatör Spor Kulüpleri ile TÜYAP Fuar Alanı'nda bir araya geldi. Buluşmada ev sahibi olarak konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün zor şartlarda emek veren amatör spor kulüplerinden maddi ve ayni yardımlarını hiç bir zaman esirgemediğini ifade ederken ikinci beş yıllık hizmet süreçlerinde de 4 ilçede 6 adet spor kampının kurulacağının müjdesini verdi.Hızlısoy'un konuşmalarının ardından Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, Başkan Sözlü'den amatör spor kulüpleri olarak her daim destek gördüklerini, şehrin ücra köşelerinde türlü zorluklarla mücadele veren kulüplerin yanında durduğunu ifade etti. Bozan, "Yeni dönemde de bu destekler eminiz ki artarak devam edecektir. Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü nasıl bizlere destek veriyorsa bizim de kendisine desteğimiz tamdır" dedi.Adana'nın her alanda bir adım önde olmasını arzulayan, kentin kültürde, sanatta, sporda marka değer haline gelmesi için var gücüyle çalışan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, "Amatör spor kulüplerine Cumhur İttifakımızın seçilecek diğer adaylarıyla birlikte yeni dönemde desteğimiz artacak. Spor sağlık için ahlak için, toplumsal huzur, kardeşlik, refah için yapılır. Spor hayatımızın her kademesinde vazgeçilmez olmalıdır. Spor ve sporcu dostu bir Adana için destekleriniz, gücümüz olacak" diye konuştu. - ADANA