Sözlü'den Çanakkale Şehitlerine Vefa Ziyareti

Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde Çanakkale'ye gidip, kahramanlık destanları yazan şehitleri mezarları başında dualarla andı. Başkan Sözlü, "Aziz şehitlerimiz olmasaydı, bugün bir seçim yapacak vatan coğrafyası olmazdı. Şehitlerimiz bekamızın teminatıdır. Onların aziz hatırasını saygıyla selamlıyorum, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.Başkan Hüseyin Sözlü, ailesiyle birlikte 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nı ziyaret etti. Başkan Sözlü, tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan asla çekinmeyen, Türk Milleti'nin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi olan büyük destanın yazıldığı topraklarda şehadet şerbeti içen kahramanları mezarları başında andı.Adana Bayırı'nda Fatiha okuduÇanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in eşlik ettiği ziyarette Başkan Hüseyin Sözlü, Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında büyük önem taşıyan Adana Bayırı'nı dolaşırken, duygu dolu anlar yaşadı. Başkan Sözlü, İngiliz ve Anzak ordusuna büyük zaiyat verdirdiği için düşman askerlerince "Allah'ın Adamları" olarak tarihe geçen Adanalı Mehmetçiklerin ruhlarını şad edip, Fatiha okudu.Hemşehrilerinin günlük yaşamda sıkça kullandığı "Adanalıyık Allah'ın adamıyık" sözünün Adana Bayırı'nda kanla yazılan kahramanlıktan geldiğini anımsatan Başkan Hüseyin Sözlü, yeni hizmet döneminde Çanakkale'ye daha çok geziler düzenleyerek, daha fazla sayıda Adanalı'nın Çanakkale Ruhu'nu yaşamasını sağlayacaklarını söyledi."Çanakkale ruhu, silaha karşı imanın zaferidir"'Çanakkale Ruhu'nun silaha karşı imanın zaferi olduğunu vurgulayan Başkan Hüseyin Sözlü, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum' sözlerini kullandığı bu zafer, Türk milletinin istiklali uğruna canını bile seve seve feda edebileceğinin en büyük kanıtıdır. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlayan ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de temellerinin atıldığı bu şanlı zafer, Türk milletinin bağımsızlık yolunda fedakarlığının, inancı uğrunda şehadet kararlılığının kanıtıdır. Aynı zamanda Çanakkale Zaferi, binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin kendi küllerinden yeniden doğuşunun sembolüdür. Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağının dünyaya ilanıdır" diye konuştu."Şehitlerimiz bekamızın teminatıdır"Türk Milleti'nin 1071'den beri Anadolu'da siyasi varlığını sürdürmek için hep bedel ödediğini ve onlarca medeniyet arasında ayakta kalan tek istisna olduğunun altını çizen Başkan Sözlü, şu mesajı verdi:"Aziz şehitlerimiz olmasaydı, bugün bir seçim yapacak vatan coğrafyası olmazdı. Şehitlerimiz bekamızın teminatıdır. Çanakkale'de, 1'inci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi güvenlik güçlerimiz terörist gruplara karşı vatanımızı kahramanca savunuyor. Onlar olmasaydı, hiçbir şey olmazdı. Hürriyet olmazdı, devlet olmazdı, seçim olmazdı. Onların aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum."Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün yeni hizmet döneminde de çok anlamlı projeleri birlikte gerçekleştireceklerine olan inancını belirtip, Adanalıları Çanakkale'ye davet etti. - ADANA