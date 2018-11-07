Sözlü, Gençlerle Hayatının Bilinmeyenlerini Paylaştı

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:46



07 Kasım 2018 Çarşamba 17:46

Adana'da özel bir okulun düzenlediği "Tecrübeden Öğreniyoruz" programının konuğu olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, siyasi tecrübelerini, başarı hikayesini ve kendisiyle ilgili bilinmeyenleri gençlerle paylaştı. Sözlü, "1999'dan bu yana belediye başkanlığı adaylıklarımda rakiplerim hiç siyasi isimler olmadı, kamu görevlileri oldu" dediAdana'da özel bir okulun düzenlediği "Tecrübeden Öğreniyoruz" programının konuğu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü oldu. Siyasi tecrübelerini, kendisiyle ilgili bilinmeyenleri programa katılan gençlerle paylaşan Sözlü, onlara öğütler de verdi.Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden Ziraat Mühendisi olarak mezun olduğunu, çiftçilikle uğraşan bir ailenin bireyi olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Sözlü, 1993 yılında evlendiğini eşi Zeynep Sözlü'den her zaman destek gördüğünü, eşinin yirmi yıl öğretmenlik yaptığını fakat 2014'te kendisinin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla bir takım mobing uygulamaları dolayısıyla eşinin 20 yıl sonra istifa etmek zorunda kaldığını söyledi."Yarıştıklarım siyasi rakipler değil, kamu görevlileri oldu"1999'da Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ceyhan Belediye Başkanı olarak seçildiğini, 3 dönem Ceyhan Belediye Başkanlığı yaptığını ve 2014 yılında da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu anlatan Sözlü, "1999'dan bu yana belediye başkanlığı adaylıklarımda rakiplerim hiç siyasi isimler olmadı, hep kamu görevlileri ile çatıştım, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde de muhtemelen öyle olacak" dedi.29 Ekim'de Cumhuriyetin ilanının 95'nci yılını kutladıklarını belirten Sözlü, "Cumhuriyet, gemi işçisinin oğlundan Cumhurbaşkanı ve Başbakan, tornacının oğlundan Cumhurbaşkanı yapan, çiftçi bir aileden Çokçapınarlı bir köylü çocuğunu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı yapar. Cumhuriyeti kuran kahramanlardan Allah razı olsun. Cumhuriyeti paçasından tutup aşağı çekmeye çalışanlara karşı ne mutlu ki Cumhuriyet nesliyiz" diye konuştu.Sözlü, gençlere öğütler de verdiKüreselleşen dünyada gençlerin fırsatlarının giderek arttığının altını çizen Sözlü, "Farklılıklarınızı kuşak farkında arayın. İnsanların kimlikleri, inançlarıyla ilgili bir sürü şey sunarlar, öne sürülen farklılıklarımızdan öte daha çok ortak paydamız var. İnsanların farklılıkları inançlarında kimliklerinde değil yetiştikleri dönemlerdedir. Modern, çağdaş toplumlarda bu yoktur, iyi insan iyi vatandaş vardır. Kavga edenler, çatışanların burnu pislikten çıkmaz. Sizler de iyi öğrenciler, iyi insanlar olun, başarı zaten bunlarla gelecektir" ifadelerini kullandı. - ADANA