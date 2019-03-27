Sp Adayı Doğan, Beypazarı'nda Vatandaşlarla Buluştu

- Saadet Partisi Ankara
Büyükşehir belediye başkan Adayı Mesut Doğan
'ın konuşması Saadet partisi Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı
Mesut Doğan, Beypazarı
İlçesinde halka seslendi: -31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala meydanlarda adaylar Halka seslenmeye devam ediyor.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala meydanlarda adaylar Halka seslenmeye devam ediyor.
Saadet Partisi Ankara Büyükşehir belediye başkan Adayı Mesut Doğan, seçim çalışmalarında bulunmak üzere geldiği Beypazarı ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu ardından da, Beypazarı Belediye başkan adayı İbrahim Demir
'le hanlar önü meydanında halka hitap etti.
Saadet Partisi Beypazarı belediye başkan Adayı İbrahim Demir, konuşmasında, Beypazarı ilçesinde 3 dönem belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu söyledi.
Şimdiki belediye başkanı Tuncer Kaplan
'ı kastederek, yaptıkları işlerin tamamen hukuka aykırı olduğunu ileri süren Saadet Partisi Beypazarı belediye başkan Adayı Demir, "benim 3 sefer üst üste toplantılara katılmadığın gerekçesiyle, meclis üyeliğim düşürülüyor. Oysa sayı Belediye başkanı tam 8 kez meclis toplantılarına katılmamıştır. Yargıya yaptığı başvuru sonrasında Mahkeme bizi haklı bularak, şu son günlerde meclis üyeliğimi geri verdi. Ben burada tamamen belgelere dayalı konuşuyorum. Aksini ispat eden varsa tüm belgelerden isteyene gönderirim" dedi.
Ardından Saadet Partisi Ankara Büyükşehir belediye başkan Adayı mesut Doğan, halka şöyle seslendi:
"Siyasette herkesin kendi hür iradesinde, istediği tercihte bulunmasını inanıyoruz. Kimsenin 4 gün sonra yapacağı tercihten dolayı asla ötekileştirilemez. Eleştiri, kendisi hakkında şeytanlaştırılmış cümle kurulmasına alet olamaz. Biz biliyoruz ki, bu ülkede yaşayan insanların büyük ortak paydaları var. Bu Ortak paydalarımız zara verecek cümle kullanmamamız lazım. Çünkü bu günün yarımı var, yani 1 Nisan
'ı var. Yetmedi biz inanıyoruz ki Ahiretimiz var, ve ahirette herkes attı her adını aldığı her nefesin mutlaka mutlaka hesabını verecektir. Biz dedik ki, seçimi kazanmak için her şey mübah değil dedik. Şimdi birileri çıkmış, bir oy fazla alacağım diye herkese iftira atabiliyor, yalan söyleyebiliyor. Hakaret edebiliyor, tehdit edebiliyor."
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Kaynak: AA