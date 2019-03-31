31 Mart 2019, 13:29
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Sp Adayı Keyhıdır Oyunu Kullandı

Sp Adayı Keyhıdır Oyunu Kullandı

Saadet Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Çelebi Keyhıdır, oyunu kullandı.

Saadet Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Çelebi Keyhıdır, oyunu kullandı.

Keyhıdır, Şehit Muhammet Ali Demir Ortaokulu'nda 2245 nolu sandıkta oyunu kullanarak, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçim sonuçlarının Adana ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyen Keyhıdır, "Halkımız oylarını vererek desteklediği adaylarla seçimini yapmış oluyor. Umarım halkımız doğru bir karar vererek ehil olan kişilerin seçilmesini sağlar." ifadesini kullandı. Çelebi, belediye başkan adayı, Saadet Partisi, Adana, Güncel
Kaynak: AA