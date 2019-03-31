Sp Adayı Keyhıdır Oyunu Kullandı

Saadet Partisi Adana
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Çelebi
Keyhıdır, oyunu kullandı.
Keyhıdır, Şehit Muhammet Ali
Demir Ortaokulu'nda 2245 nolu sandıkta oyunu kullanarak, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Seçim sonuçlarının Adana ve Türkiye
için hayırlara vesile olmasını dileyen Keyhıdır, "Halkımız oylarını vererek desteklediği adaylarla seçimini yapmış oluyor. Umarım halkımız doğru bir karar vererek ehil olan kişilerin seçilmesini sağlar." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA