Sp Adayı, Seçmen Yerine Ağaçlara Konuştu

Kaynak: DHA

Tokat'ın Turhal ilçesinde Saadet Partisi (SP) Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin (36), ağaçlık alanda tek başına seçmene hitap eder gibi kavaklara konuşarak video hazırladı. Şahin'in dikkat çeken görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.Turhal ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mustafa Şahin, 31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Belediye Başkan Adayı oldu. İlçede giyim mağazası bulunan Şahin, seçimler öncesi dikkat çekmek amaçlı ilginç bir miting düzenledi. İlçe girişinde bulunan ağaçlık alana tek başına giden Şahin, burada seçmene hitap eder gibi konuşma yaparak bu anları kamerayla kaydettirdi. Şahin, "Saygı değer hemşehrilerim, değerli hazirun, ben tam manası ile kimsenin tarafında değilim. Çünkü kimse tam manası ile benim tarafımda değil. Taraf tutan insan ister istemez yalancı olur. Samimi olamayı vaat edebilirim. Tarafsız olmayı asla. İnsanlar olgunlaştıkça taraflara inanmayı bırakırlar. Bir insan tarafsız olduğu takdirde hakikaten yüksektir. Siz çiçek açmış ağaçları yakacak odun niyetine keser misiniz? Bugün kesiyorlar ve siz susuyorsunuz. Belki de her birimizin gideceği yol şimdiden ayaklarımızın önüne serilmiştir de siz göremiyorsunuzdur. Biz dedim. Çünkü biz olabiliriz dedim. Eğer hepimiz samimi olabilirsek, ben umut dolu sözler söyledim. Ama sadece umut dolu. Umur zafer demek değildir. Tek başıma gideceğim bazılarına güvenemem. Güvendiklerime ise kıyamıyorum. Kişilerin en ufağı bile geleceğin akışını değiştirebilir" ifadelerini kullandı.'MESAJLARIMIZIN DİNLENMESİNİ İSTİYORUZ'İnsanlarının dikkatlerini çekmek için böyle bir şey yaptığını ifade eden Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin, "Mesajlarımızın dinlenmesini istiyoruz. O kadar kalabalık toplayamayacağımız düşüncesiyle ağaçlık bir alan tercih ettik. Orada bağıra bağıra insanlara söylüyormuş gibi, kendimizi ifade etmeye çalıştık. Biz ağacın doğaya ne kadar faydalı olduğunu, doğanın ağaca ne kadar ihtiyacı olduğunu bildiğimiz gibi, toplum için de insanın bu kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. İnsan merkezli siyaset gütmeyi düşünüyoruz. Oradaki mesajlarımızdan bir diğeri ise kutuplaşma siyasetinden daha çok uzlaşma siyaseti gütmeye çalışıyoruz. Seçimlerin bir savaş değil, yarış olduğuna inanıyoruz" dedi.'İLERLEYEN ZAMANDA DAHA GÜZELLERİNİ YAPACAĞIZ'Videoyu sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra çok güzel değerlendirmelerde bulunulduğunu söyleyen Başkan Adayı Mustafa Şahin, "Arkadaşlarımız çok ilginç bulduklarını ifade ettiler. Tabii ki eleştiriler de var, övgüler de var. Ortaya karışık güzel şeyler çıktı. Daha güzel şeyler de olacak. Çalışmalarımızı sosyal medya ağırlıklı götüreceğiz. Bu video bir başlangıçtı. İlerleyen zamanda daha güzellerini yapacağız" dedi.Görüntü Dökümü:------------Ağaçlara konuşurken çekilen video-Adayın mitingli ilgili açıklamkaları(510 mb)Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TURHAL, (Tokat)===================