SP Başkan Adayı Ekrem Önal: Arnavutköy'ü 'Kent' Yapacağız

Hem devlette hem de özel sektörde önemli görevlerde bulunmuş Saadet Partisi Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Ekrem Önal, 35 yılını geçirdiği İstanbul'da, tecrübelerini aktarmak ve halkla beraber yönetim anlayışını yaşatmak için Arnavutköy'den yola çıktığını söyledi

Saadet Partisi Arnavutköy Adayı Ekrem Önal, "1949 yılında Erzurum- Aşkale'de dünyaya geldim. 35 yıldır İstanbul'da ikamet ediyorum. SSK Genel Müdürülüğü, Devlet Demiryolları Genel Müdürülüğü, Denizcilik Bankası Genel Müdürülüğü ve özel sektörde birçok kuruluşta yöneticilik yapmış biriyim." şeklinde konuştu.

"İLÇENİN PROBLEMLERİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM"

SP Arnavutköy Adayı Ekrem Önal, "Arnavutköy gerçekten bir köy. Buranın imar, ulaşım, şehir içi trafik, sanayi problemleri oldukça fazla. Kreş yok çocukları bırakmak için. İlçede eğitim problem, sağlık problem. Maalesef ilkokul olmayan semtlerimiz var. 5-6 kilometre yürümek zorunda kalan çocuklarımız oluyor. Burada orman-deniz-göl her şey var ama yönetim yok. İşte ben bunları ortadan kaldırmak için aday oldum."ifadelerini kullandı.

BİLGİ VE TECRÜBESİNDEN GÜÇ ALIYOR

Ekrem Önal, "Benim en büyük avantajım bilgi ve tecrübem. Burada yolsuzluk olmayacak. İsraf olmayacak. Bizim şiarımız Milli Görüş. 1994 Belediyeciliğini merkez alacağız. Halk meclisleri kurup hesap vereceğiz. Biz Arnavutköy'ü halkla beraber, muhtarlarla beraber yöneteceğiz. Benim rakiplerim Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı, bağımsız aday var. Bizim kimseyle ittifakımız yok. Biz burayı köy olmaktan çıkarıp Arnavutkent yapacağız. Kent imajını burada yerleştireceğiz." dedi.