Haberler » Güncel » SP eski devlet hastanesi yerinin satılmamasını istedi - Haber

SP eski devlet hastanesi yerinin satılmamasını istedi

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan düzenlediği basın toplantısında, eski devlet hastanesi yerinin satışa sunulmasına tepki gösterdi.

30.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:10SP eski devlet hastanesi yerinin satılmamasını istedi
Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Özay İlhan düzenlediği basın toplantısında, eski devlet hastanesi yerinin satışa sunulmasına tepki gösterdi.

İl Başkanlığında düzenlenen beşinci basın toplantısında konuşan Başkan İlhan, satışa çıkarılan eski devlet hastanesi yeri ve bir yıl önce yıkılan Van İskele sahiline değindi. Geçen yıl TOKİ tarafından satışa çıkarılan ve sonradan satışı durdurulan eski devlet hastanesi yerinin dün itibariyle yeniden satışa çıkarıldığını ifade eden İlhan, "SP Van İl Başkanlığı olarak buradan iktidarın sözde vekillerine, il başkanına ve ilimizin yönetiminde bulunan yetkililere sesleniyoruz. Eski devlet hastanesinin yerinin satışının durdurulmasını ve mevcut yerin Van Büyükşehir Belediyesine devredilerek yeşil alan yapılmasını istiyoruz" dedi.

Yaklaşık bir yıl önce vatandaşların denizle buluştuğu ve vakit geçirdiği İskele sahilinin yıkılıp o şekilde bırakıldığını dile getiren Başkan İlhan, "Bu şehirde adeta yıkım ve talan ekibi gibi çalışanlar; 'İş yapıyoruz' adı altında geçtiğimiz yıllarda müzemizi yıktığı gibi İskele sahilini de yıktı ve öylece bıraktı. Bizler Van İskele sahilinin düzenlenerek yeniden vatandaşlarımıza açılması hususunda gerekeni yapmanızı ve kalıcı olarak bu sorunların ilimizin gündeminden düşürülmesini talep ediyoruz. Buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. İnsanlar, sembolik siyasetten bıktı ve somut kararlar, neticeye ulaşmış hizmetler bekliyor. Bunu temin edemiyorsanız, eksikliğinizi sadece birbirinizi ağırladığınız uyduruk toplantılarda nutuk atarak dolduramazsınız" ifadelerini kullandı.

Toplantı soru cevap ile sona erdi. - VAN

Saadet Partisi, Özay İlhan, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:58 TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni - Rövnag Abdullayev
15:58 Cerablus'taki bomba yüklü araçla terör saldırısı
15:58 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 56 şüpheliden 21'i tutuklandı
15:57 Çinli kadının cesedinin bulunduğu bölgeden geçen yol traktörle sürülmüş
15:53 Hem şehre giriş kolaylaşacak hem de daha rahat ticaret yapılacak
15:26 Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu!
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu
15:21 Son dakika: Türkiye için tarihi gün! TANAP'ın Avrupa bağlantısı açıldı
14:44 Meteoroloji, İstanbul dahil 7 kent için 'sarı alarm' verdi: Şiddetli yağış bekleniyor
14:40 Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
14:32 İYİ Parti'den 'metrobüs yolu, hafta sonları bisiklet yolu olsun' önerisi
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:00 Yasmin Erbil bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı
30.11.2019 15:59:01