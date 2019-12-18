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SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

18.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:14SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, AA'nın
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Karamollaoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.
"Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar" başlıklı fotoğrafına oy veren Karamollaoğlu, "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", "spor" kategorisinde ise Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğraflarını seçti.
Fotoğraflar arasında seçim yapmanın kolay olmadığını belirten Karamollaoğlu, foto muhabirlerin işinin çok zor ve özel beceri gerektirdiğini söyledi.

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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