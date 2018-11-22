Sp İl Başkanı İlhan'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Saadet Partisi
(SP) Van
İl Başkanı Özay İlhan
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Özay İlhan yayımladığı mesajda, "Muhterem öğretmenlerimiz, Türkiye
'miz tarihin en zorlu günlerini yaşamaktadır. Binlerce öğretmenin atanamadığı, atananlarınsa maaşlarıyla ay sonunu zor getirdiği ülkemizde, küçücük çocuklarımız taciz edilmekte, bebeklerimiz cami önlerine bırakılmakta ve hatta bebekler öldürülüp çöpe atılmaktadır. Ahlak ve manevi yönden çökmüş olan ülkemizde her gün onlarca kadın kötü yola düşmektedir. Her türlü ahlaksızlık artmaktadır. Eğitim öğretim yuvası olması gereken okullarımızın önlerinde uyuşturucu ticareti yapılmakta ve lise çağındaki birçok kız öğrencimiz hamile kalmakta, birçoğu da kürtaj yaptırmaktadır. Muhterem öğretmenlerimiz, iktidarın gücüne teslim olan değil, gerçek güç ve kudret sahibi Cenab-ı Allah'a teslim olup, Hakkın hakim kılınması için çalışacak olan nesilleri yetiştirmekte sizin elinizde. Siyasal iktidarları döneminde başarısızlıklarının bedelini bu ülkenin eğitimli insanlarını ödetenlere karşı, vatanı ve milleti için bedel ödemekten çekinmeyecek siyasetçilerin yetiştirilmesi de sizlerin elinde. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele sözü verip riyayla, rüşvetle, rant elde etmekle meşgul olan iktidarlarının ebedi ve kendilerinin vazgeçilmez olduğunu zannedenlere karşı da ülkemizi her anlamda ileriye taşıyacak, herkesin insanca yaşadığı adil bir düzenin olduğu yeniden büyük Türkiye'yi kuracak nesilleri yetiştirmekte sizin elinizde. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı günlerden bir an evvel kurtulması, atanamayan öğretmenlerimizin atanması temennisiyle 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutluyor, bu mübarek görevi en iyi şekilde icra etmeniz dileğiyle saygı, hürmet ve muhabbetlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN
22 Kasım 2018 Perşembe 15:29