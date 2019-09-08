Haberler» Güncel» Haber

SP il Başkanı Ürkündaş'tan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

08.09.2019 15:33 SP il Başkanı Ürkündaş'tan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

SP Kayseri İl Başkanı Ürkündaş mesajında şu ifadele yer verdi:

"2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olması dileğiyle; geleceğimizin sağlam temeller üzerinde kurulmasını ve yarınlara güvenle bakmamızın ön koşulu, çocuklarımızın bilgili, özellikle ahlaki ve manevi değerlerine bağlı, kendine güvenen, saygılı, eleştirel düşünebilen ve sorgulayan kişiler olarak yetişmelerini sağlayacak eğitim öğretim sisteminin hayata geçtiği nice yıllara erişmek ümidi ile; 2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim." - KAYSERİ

Saadet Partisi, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:07   Fatma'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan baba- oğuldan 'görmedik' savunması
16:07   Burhaniye'de eskiyen elektrik direği tehlike saçıyor
16:06   Başkan Kılca: "Temel önceliğimiz nitelikli insan gücünün yetişmesine katkı sunmaktır"
16:05   Başkan köse, üzüm üreticilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı
16:05   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmam Hatipler) Bu okulları üç beş kendini bilmezin insafına terk etmedik"
16:04   Şile'de yakıt sızan gemide çalışma tamamlandı
16:04   Kansuva'yı şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesi