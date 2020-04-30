Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

SP İzmir İl Teşkilatı'ndan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

Saadet Partisi I·zmir I·l Bas¸kanı Mustafa Erduran, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı toplumun değerleri üzerinden hedef almanın kimsenin hakkı olmadığını bildirdi.

30.04.2020 18:39 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:41
Saadet Partisi I·zmir I·l Bas¸kanı Mustafa Erduran, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı toplumun değerleri üzerinden hedef almanın kimsenin hakkı olmadığını bildirdi.
Erduran, yaptığı yazılı açıklamada, cuma hutbesini, toplumda yeni bir gerilim ve kutuplas¸ma sebebi haline getirecek tartıs¸malar u¨retmenin hatalı ve yanlıs¸ olduğunu vurguladı.
Cuma hutbesinin ardından Diyanet I·s¸leri Bas¸kanı Ali Erbas¸'ın hedef alındığını belirten Erduran, şunları kaydetti:
"Toplumun degˆerleri u¨zerinden Diyanet I·s¸leri Bas¸kanını hedef almak kimsenin hakkı değildir. Bu s¸ekilde de manevi hassasiyetlerle c¸atıs¸mak, Ankara Barosunun ne go¨revidir, ne yetkisidir, ne de hakkıdır. Milletin degˆerleriyle, inanc¸larıyla, hassasiyetleriyle c¸atıs¸an so¨ylemlerin kimseye kazandıracagˆı bir s¸ey yoktur. U¨lkemiz bo¨yle zor gu¨nlerden gec¸erken, yeni kamplas¸malara zemin dogˆuracak giris¸imlerin ne manası var?. Ankara Barosu adaletin tesisi ile ilgilenmesi gerekir. I·ktidara muhalefet edeyim derken milletle c¸atıs¸ıyorsunuz. I·ktidarla degˆil, milletin degˆerleri ile savas¸ıyorsunuz. Milletimizin inanc¸larını yok sayarak u¨lkeye zarar verirsiniz, ku¨c¸u¨mseyerek de bir yere varamazsınız."
Erduran, I·stanbul So¨zles¸mesinin iptal edilmesi gerektiğini savundu. SP İzmir İl Teşkilatı’ndan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek

Kaynak: AA

Etiketler: Saadet Partisi, Ankara, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan’ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Konyaspor’un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Ebru Şallı’nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Haberler
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı Haberler
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
İstanbul’da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Haberler››Güncel››SP İzmir İl Teşkilatı'ndan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:36: Almanya, korona önlemlerini kademeli olarak gevşetmeye devam ediyor - Haber 20:36: Cumhurbaşkanlığından Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin detaylı paylaşım - Haber 20:35: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle vatandaşlarla konuştu - Haber 20:30: Erzurum'da polisin Kovid-19 mesaisi sürüyor - Haber 20:30: Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletmelerin kaldırıma masa sandalye koyması yasaklandı - Haber 19:31: Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı - Haber 19:14: Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı - Haber 17:48: Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti - Haber 16:08: Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı - Haberler 16:07: Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı - Spor