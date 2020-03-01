SP'li Çalışkan: 'Hemen Suriye 'den çekilelim' sözünü doğru bulmuyoruz

SAADET Partisi (SP) Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ve Teşkilat Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Çalışkan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili, "Bu geldiğimiz noktada 'Hemen Suriye'den çekilelim' gibi bir sözü doğru bulmuyoruz" dedi.

SP Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Çalışkan, Edirne 'de partisinin Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı. Program öncesi basın toplantısı düzenleyen SP'li Çalışkan, hükümetin Suriye politikası ve Edirne'de yaşanan göçmen hareketliliğiyle ilgili konuştu. Suriye konusunda partisinin geçmişte ne söylediyse bugün de aynı şeyleri söylediğini belirten Çalışkan, "Diyoruz ki 'En kötü barış en iyi savaştan iyidir'. Her ne pahasına olursa olsun mutlaka en acil şekilde kanın durdurulması sağlanmalıdır. Biz ülke olarak Suriye konusunda ilk düğmeyi yanlış ilikledik. Başından beri hiçbir gün makul politika üretmediğimiz için bugünkü neticeler olumsuz noktaya geldi. Bu geldiğimiz noktada 'Hemen derhal Suriye'den çekilelim' gibi bir sözü doğru bulmuyoruz. Ancak bugün yapılması gereken şey; bir şekilde katil Trump ile katil Netanyahu ile katil Putin ile oturup aynı masada görüşebiliyorsak katil Esad ile de bir şekilde çözüm yoluna gidilmelidir" diye konuştu.

80 milyonun el ele vererek, acıları dindirmenin bir yolunu bulmalarının sağlanması gerektiğini dile getiren SP'li Çalışkan, "İş başında, yönetim sorumluluğunda olan insanların biraz daha duyarlı, ferasetli, aklıselim davranması gereklidir. Bugün, bunlardan çok uzakta olduğumuzu görüyoruz. Sükuneti hiçbir şekilde elden bırakmamalıyız. El birliğiyle 80 milyon vatan evladı el ele vererek bu acıları dindirmenin yolunu aramalıyız" dedi.