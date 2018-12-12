SP Lideri Karamollaoğlu'ndan Yerel Seçim Açıklaması: Keşke Tayyip Bey Bizim İBB Başkan Adayımız Olsa

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, ""Keşke Tayyip Bey cumhurbaşkanlığını bıraksa da bizim İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayımız olsa. Çünkü o işi iyi yapıyordu. Hakkını veriyordu." dedi.

KARAMOLLAOĞLU, ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜNÜN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, olağan haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Partisinin genel merkez binasında düzenlenen basın toplantısında Karamollaoğlu,yerel seçimler başta olmak üzere ekonomi, adalet konularına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu konuşmasına saldırı sonucu hayatını kaybeden Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet ve ailesine başsağlığı dileyerek konuşmasına başladı.

"CUMHURBAŞKANI İSTANBUL ADAYIMIZ OLSUN"

Belediye başkan adayları üzerinde yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, "Adaylarımız üzerinde çalışıyoruz. Özellikle İstanbul, Ankara illeri hem bizim adaylarımız açısından hem diğer partilerin adayları açısından merakla bekleniyor. Açıkçası, bu adayları belirlerken, İstanbul adayında hep takılıp kaldığımız bir nokta var. "Keşke" diyoruz… "Tayyip Bey" cumhurbaşkanlığını bıraksa da bizim İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayımız olsa. Çünkü o işi iyi yapıyordu. Hakkını veriyordu. Bu ocakta piştiği için, buranın hikmetiyle belediyecilik Anadolu'da zirve yapmıştı. Tabii kader kendisine başka bir yol çizdi ve devlet yönetiminin başına geçti. Bu ikisi başka şey işte. Tarihçiler Mithat Paşa'yı anlatırken hep şunu söylerler, "Mithat Osmanlı'nın çok iyi bir valisiydi, ne zaman ki Sadrazamlığa getirildi, hem Osmanlı'ya yazık edildi, hem iyi bir vali kaybedildi." Biz milletimizi Tayyip Bey'in devlet nizamını bozduğuna, sistemi yürütemediğine ikna edemiyoruz. Keşke kendisi bunları düşünüp vazgeçse de gelse bizim Büyükşehir Belediye başkanımız olsa. Hem İstanbul iyi bir Belediye Başkanı kazanmış olur, hem de ülkemizi daha iyi yönetecek isimleri partimiz Ankara'ya taşır. Tabii, kendisi Milli Görüş gömleğini çıkaralı çok oldu. " dedi.