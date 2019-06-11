SP Lideri Karamollaoğlu'nun pasaportu iptal edildi: İsmimin başına 'terör' ifadesi eklenmiş

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, pasaportunun iptal edildiğini açıkladı. Halk TV'de programa katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir süre önce yurt dışında çıkmak için pasaportunu yenilemek üzere nüfus müdürlüğüne gittiğini ancak kendisine pasaport verilmediğini, gerekçe olarak isminin terörle iltisaklı isimler arasında göründüğünün söylendiğini açıkladı.

"SİZİN İSMİNİZİN KARŞISINA TERÖR YAZMIŞLAR"

Karamollaoğlu, "Seçimlerden sonra pasaportumu değiştirmek için nüfus müdürlüğüne gittim. Nüfus müdürü sıkıldı, falan dedi. 'Efendim biz size pasaport veremeyiz' dedi. Niye veremezsiniz dedim. 'Sizin isminizin karşısına terör yazmışlar' dedi." ifadelerini kullandı.