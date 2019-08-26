Space Jam 2 Filmi

1996 yapımı Space Jam'in devam film
inin yapımcılığı Warner Bros. tarafından gerçekleştirilirken yönetmenliğini ise Malcolm D. Lee üstleniyor. Filmin başrolünde ise bu kez Michael Jordan'ın yerine LeBron James yer alıyor. Yönetmen:
Malcolm D. LeeSenaryo:
Tex Avery, Alfredo Botello, Andrew Dodge , Willie Ebersol, Chuck Jones, Justin LinOyuncular:
LeBron James, Cassandra Starr, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Martin Klebba, Greice Santo , Katie McCabe, Julyah Rose, Daria Johns, Harrison White, Rocio Vidal, Derrick Gilbert, G. Lane Hillman, Robert Butler Filmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Space Jam 2Yapımcı Firma:
Warner Animation GroupYapım Yılı:
2021Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
16.07.2021Space Jam 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.