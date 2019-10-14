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Spacebit ay'a robot gönderecek

New Scientist'in haberine göre, İngiliz startup Spacebit, Birleşik Krallık tarihinde ilk kez aya dört ayaklı bir araç gönderecek.

14.10.2019 11:47Spacebit ay'a robot gönderecek

New Scientist'in haberine göre, İngiliz startup Spacebit, Birleşik Krallık tarihinde ilk kez aya dört ayaklı bir araç gönderecek.

Spacebit kurucusu ve CEO'su Pavlo Tanasyuk, "Amacımız, oraya gitmek ve insanlığın keşfedebileceği neler var bunları görmek. Cihaz karanlığa gidip sonsuza dek donmadan önce Ay'da 10 gün geçirecek" dedi.

Spacebit'e göre, 1.5 kilogram ağırlığında olan cihaz bugüne kadar aya giden en akıllı robot olacak. Araç"dik yokuşlar, taşlı bölgeler ve zorlayıcı alanlar için de uygun" olarak tanımlanıyor. Ay'a iki kamerayla gidecek olan robot 130 ve -130 derece arasındaki sıcaklığa da dayanıklı.



Birleşik Krallık, Araç, Ekonomi

Kaynak: DHA

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