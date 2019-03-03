Spacex'in Crew Dragon Capsule'ü 5 Gün Boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Kalacak

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SpaceX'in son araçlarından Crew Dragon Capsule, dün NASA Kennedy Space Centre'dan (Kennedy Uzay Merkezi) kalkışını gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiği başarılı kalkışın ardından rotası ISS (Uluslararası Uzay İstasyonu) olarak belirlenen uzay aracı, Dünya'ya dönmeden önce beş gün boyunca burada duracak. SpaceX, resmi Twitter hesabından kapsülün durağından ne kadar uzakta olduğunu da paylaştı.Crew Dragon Capsule'ün kendi canlı yayını bulunmuyor ancak NASA'nın YouTube kanalı NASA TV'den canlı olarak izlenebilecek. SpaceX ise gelişmeleri anlık olarak resmi Twitter hesabından paylaşacak.Uluslararası kenetlenme adaptörü de ismini 1979 yapımı bilim kurgu, korku türündeki Alien filminden alan Crew Dragon Capsule ile birlikte ilk kez kullanılmış olacak.