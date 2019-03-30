Spacex'in Heavy Falcon Roketi, Bir Hafta İçerisinde 2 Kez Fırlatma Aşamasına Geçecek

Kaynak: WebTekno

Takvimler Pazartesi'yi yani 1 Nisan 2019'u gösterdiğinde SpaceX'in roketi Falcon Heavy, gelmiş geçmiş en büyük roket, gökyüzüne havalanma amacıyla fırlatma yerinde hazır bulunuyor olacak. Elon Musk'ın çılgın planıyla kırmızı Tesla aracını uzaya gönderirken kullandığı Heavy Falcon roketi o zamandan beri (1 yıldan fazla zamandan beri) ortalıkta gözükmüyordu.Heavy Falcon'un fırlatma esnasında motorlar ateşlendikten sonra yere bağlı bir şekilde sabit kalabilmesinin ve dahasının test edileceği 1 Nisan Pazartesi günü 14.30'da (TSİ) gerçekleştirilecek görev ile SpaceX'in daha önce yaptığı açıklamalara uygun bir gidişat izlediği görülüyor zira SpaceX, Heavy Falcon roketini özel müşterilerinin kargolarını taşımak için kullanacağını söylemişti.Fırlatma testini Pazartesi günü buradan canlı olarak takip edebilirsiniz.7 Nisan tarihinde ise SpaceX, Pazartesi günü testini gerçekleştireceği Heavy Falcon roketi ile Arabsat 6A uydusunu uzaya gönderecek. Kalkış ise film izleyen neredeyse herkesin aklına artık kazınmış olan; Florida, ABD'de bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek.