Spacex'in Hopper Uzay Aracının Uçuş Testi Canlı İzlenebilecek

SpaceX'in CEO
'su Elon Musk
, Hopper uzay aracının bu hafta içinde olabildiğince erken şekilde uçuş testinin yapılacağını Twitter
'dan duyurmuştu. Hopper'ın test sahasının canlı yayını buradan
gerçekleşiyor. Bu site, Hopper'ın test sahasının 10 km uzağındaki South Padre Surf Company adında bir surf okuluna ait. Texas
Public Radio'ya göre, South Padre Surf Company canlı yayınlara Ocak ayının sonlarına doğru başladı. Tabii uzay aracının kalkışına kadar test sahasının görüntüsü pek bir şey ifade etmeyecek. Elon Musk'ın söylemine göre Hopper, neredeyse havalanmayacak bile, sadece yerden biraz yükselecek.
Surf okulunun sahibi Gene Gore'un dediğine göre, bu statik testlerden sonra yörüngesel testler başlayacak ve işler asıl o zaman heyecanlı hale gelecek.
Twitter, Elon Musk, Teknoloji
Kaynak: WebTekno