SpaceX'in İniş Yapan Bir Roketin İçinden Çektiği Büyüleyici Video

Özel bir şirket olarak devletlere uzay taşımacılığı hizmeti veren SpaceX, aynı zamanda maliyet düşürme işinde de çok iyi. Yükleri Dünya yörüngesine bırakıp geri dönen Falcon roketleri, tüm zamanların en önemli uzay buluşları arasında gösteriliyor. Her fırlatmada atıl duruma geçmedikleri ve yeniden kullanılabildikleri için masrafları büyük oranda azaltıyorlar.Üç adet 70 metrelik Falcon 9 roketinin yan yana getirilmesiyle oluşan Falcon Heavy roketi de yükünü bıraktıktan sonra, yeniden 3 parça halinde yeryüzüne dönüyor. SpaceX, geçtiğimiz ay bir başarılı Falcon Heavy operasyonu daha gerçekleştirerek tarihe geçmişti. Ana roket yine okyanusa çakılsa da iki yan roket başarılı bir şekilde dönüş yapmıştı.Artık aşağıdaki fırlatma ve iniş görüntüler alıştığımız bir şey haline geldi:Ancak bugün farklı bir video gündem yarattı. Tüm operasyonu, roketin içerisine yerleştirilen kameralar sayesinde farklı ve büyüleyici bir açıdan görme fırsatı yakaladık.SpaceX'in Twitter'da paylaştığı yanarlı dönerli video şu şekilde:"STP-2 görevi sırasında çekilen görüntü: Roket Dünya'ya geri dönerken, sürtünme nedeniyle atmosferdeki parçacıklar ısınıyor ve gördüğünüz parlak mavi renge bürünüyor."Videonun başında, roketin atmosfer dışında olduğu anlara tanıklık ediyoruz. Ardından atmosferin yoğun bölümüne girdiğinde bir sürtünme başlıyor. Sürtünme dolayısıya yüksek ısılara ulaşan partüküller, parlak mavi renge bürünüyor.SpaceX, her yeni fırlatmada milyonlarca dolar tasarruf ederken, elde ettiği gelirle insanlığın Mars yolculuğu için rehber kurumlardan birisi olmaya devam ediyor.