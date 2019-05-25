SpaceX'in Starlink Uyduları, Gece Gökyüzünde Görüntülendi

SpaceX'in merak uyandıran projelerinden bir tanesi olan Starlink'e ait 60 adet uydu, geçtiğimiz günlerde yörüngeye doğru fırlatıldı. Hollandalı uydu takipçisi olan Marco Langbroek de fırlatılan bu Starlink uydularının videosunu yayımladı.
Çektiği videoyu kendi blogunda
yayınlayan Langbroek "İşte çektiğim bir video, aklınızı kaybetmeye hazırlıklı olun" notunu düştü. Aslında arkeolog olan ancak amatör olarak da astronomiyle ilgilenen Marco Langbroek, fırlatılan Starlink uydularından 56 tanesini saydı.
SpaceX, gece gökyüzünde oldukça güzel görüntüler veren uydularını ilk olarak dünyadan 440 km yukarıya fırlattı. Uydular, son yörüngelerine ulaştığında ise dünyaya ulan yükseklikleri 550 km olacak. SpaceX'in kurucusu ve CEO
'su Elon Musk
ise Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "şimdilik her şey yolunda" dedi.
Langbroek, cuma gecesi videoyu çekebilmek için SpaceX'in yayılma rakımını ve hedef yörüngesel eğimi bilgilerini kullandığını ifade etti. Amatör astronom gökyüzünde oluşan manzara için "Ne harika bir manzaraydı" ifadelerini kullandı.
Her bir Starlink uydusu, yörüngelerini ayarlamaları için Krypton iyon iticilerle donatılmış durumda. SpaceX'in bu uydularla gerçekleştirmek istediği amaç ise dünyadaki birçok insana daha satın alınabilir internet erişimi sağlamak. Şirket bunun için 12 bin uydu fırlatmayı hedefliyor.
Şu an dünyanın yörüngesinde faal halde bulunan iki bin uzay aracı olduğu düşünülürse SpaceX'in bu projesinin ne kadar büyük kapsamlı olduğu çok daha net anlaşılabilir.
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Kaynak: WebTekno