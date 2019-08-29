Haberler» Dünya» Haber

Spacex'in yeni roketi starhopper, 150 metre yüksekliğe çıktı

Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX uzay taşımacılığı şirketi, gelecekte Ay'a ve Mars'a gönderilecek roketler üzerinde çalışıyor.

29.08.2019 10:02 Spacex'in yeni roketi starhopper, 150 metre yüksekliğe çıktı
Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX uzay taşımacılığı şirketi, gelecekte Ay'a ve Mars'a gönderilecek roketler üzerinde çalışıyor. Bu roketlerden biri olan Starhopper'ın testi dün başarıyla gerçekleştirildi.

Test uçuşu, ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirildi. Daha önceki denemede 18 metre yüksekliğe çıkabilen Starhopper, bu sefer yerden 150 metre yüksekliğe çıktı. Sonrasında roket, başarılı bir şekilde yere iniş yaptı. Starhopper roketi, şirketin gelecekte Ay'a ve Mars'a göndereceği Starship'in ilk test örneği olması açısından çok önemle bir yere sahip. SpaceX, Starhopper'dan aldığı verilere göre Starship roketinin üretimini şekillendirecek.

Başarılı testin ardından sosyal medya hesabından ekibini kutlayan Musk, "Tebrikler SpaceX ekibi! Bir gün Starship de Mars'ın kızıl kumlarına böyle iniş yapacak" diye yazdı.



Amerika Birleşik Devletleri, Elon Musk, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
11:30   Kuraklık 5 bin yıllık taş anıtları ortaya çıkardı
11:30   18 generalin görev yeri değişti
11:30   Apple, Siri konuşmalarını dinlediği için özür diledi
11:30   Çevreci aktivist Greta Thunberg 15 gün yelkenli yolculuğunun ardından New York'a ulaştı
11:30   UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kuraları çekiliyor
11:23   Japonya'da toplu taşıma araçlarındaki tacizler için çıkarılan damga yarım saat içinde tükendi
11:14   Brexit: İngiltere'de Johnson'a öfke büyüyor