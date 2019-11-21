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Spacex roketi starship, test sırasında patladı

SpaceX roketi Starship, test sırasında patladıABD, (DHA)- Starship Mk1 uzay aracı prototipi, Çarşamba günü Teksas'taki Boca Chica test sahasındaki basınç testi sırasında patladı.

21.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:04
SpaceX roketi Starship, test sırasında patladı
ABD, (DHA)- Starship Mk1 uzay aracı prototipi, günü 'taki Boca Chica test sahasındaki basınç testi sırasında patladı.
Uzay görevlerinde kullanmak için uzun süreli kargo ve yolcu taşımak için tasarlanan Starship, dün Teksas'ta yapılan test sırasında başarısız oldu. Roket, kriyonejik basınç testi sırasında patladı. Patlama sonrası roketten gaz çıkışı oldu. SpaceX yetkilileri, roketin üst bölümünün yerinden ayrıldığını ve test alanının yakınına düştüğünü bildirdi. SpaceX kurucusu Elon Musk, şirketin hasar görmüş Starship Mk1 prototipini tamir etmeyeceğini çünkü roketin yalnızca belirli teknolojileri test etmek için kullanıldığını açıkladı. SpaceX şimdi roketin daha gelişmiş modifikasyonlarının üretilmesi için çalışmayı amaçlıyor.
Spacex roketi starship, test sırasında patladı

Çarşamba, Teksas, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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