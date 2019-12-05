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SpaceX'ten Uluslararası Uzay İstasyonuna "süper fare"li kargo

CAPE ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) içinde normal farelerin iki katı kasa sahip "süper fareler" bulunan kargo mekiği fırlattı.

05.12.2019 22:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 22:14SpaceX'ten Uluslararası Uzay İstasyonuna
CAPE ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) içinde normal farelerin iki katı kasa sahip "süper fareler" bulunan kargo mekiği fırlattı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamaya göre, SpaceX'in Dragon kargo mekiği, şirketin kendi üretimi Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
Şiddetli rüzgarlar nedeniyle planlanandan bir gün sonra uzaya gönderilen yaklaşık 3 tonluk kargoda, uzay ortamında yapılacak kas deneyleri için normal farelerin iki katı kasa sahip "süper fareler", astronotların duygularına duyarlı Cimon adı verilen yapay zekaya sahip robot ile bira mayalamak üzere arpa taneleri de bulunuyor.
Dragon kargo mekiğinde ayrıca UUİ'de görev yapan 6 astronot için yılbaşı hediyeleri de bulunuyor.
Mekiğin, istasyona pazar günü ulaşması bekleniyor.
Bu, SpaceX'in UUİ'ye gönderdiği 19. kargo mekiği oldu.
UUİ'de 6 kişilik mürettebat bulunuyor
NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi UUİ'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.
UUİ'de şu an 3 Amerikan, 2 Rus ve 1 İtalyan astronot bulunuyor.
SpaceX, "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında Dragon kargo mekiğiyle UUİ'ye ikmal malzemeleri taşıyor.
İstasyondaki görevliler, Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel

Kaynak: AA

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