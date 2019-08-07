Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme ilk maçında Sparta Prag'a gidiyor. Yusuf Yazıcı'nın rekor bonservis Lille takımına transfer olduğu, Alexander Sörloth ile anlaşma imzalayan Trabzonspor'un Sparta Prag maçı kadrosu açıklandı. Bordo mavili taraftarlar ise internetten veya TV'den izleyebilecekleri canlı yayın kanalı araştırıyor. Peki, Sparta Prag - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SPARTA PRAG - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme ilk maçında Sparta Prag ile Trabzonspor, Generali Arena 'da karşı karşıya gelecekler. Maçı İspanyol hakem José Luis Munuera Montero yönetecek. TSİ 19.00'da başlayacak Sparta Prag - Trabzonspor maçının Türkiye'de yayıncısı an itibariyle bulunmuyor. TRT Spor ve beIN Sport isimleri geçiyor. Bunun dışında aşağıdaki ulusal kanallar bu maçı yayınlayacak.

Bosna Hersek: Klik SPORT, Arena Sport BIH, Arena Sport 3

Çin: QQ Sports Live

Hırvatistan: Klik SPORT, Arena Sport 3

Çek Cumhuriyeti: CT Sport

Makedonya: Klik SPORT, Arena Sport 1 Serbia

Karadağ Arena: Sport 3, Klik SPORT, Arena Sport 1 Serbia

Sırbistan: Arena Sport 1 Serbia, Arena Sport 3, Klik SPORT

Slovakya: CT Sport

SPARTA PRAG - TRABZONSPOR MAÇI BASIN TOPLANTISI PROGRAMI

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda Sparta Prag Trabzonspor maçı öncesinde bordo mavililerin yapacağı antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.

Buna göre Teknik Direktör Ünal Karaman ile Filip Novak'ın katılacağı basın toplantısı 7 Ağustos Çarşamba günü yerel saatle saat 17.00'de maçın oynanacağı Letná Stadyumu'nda başlayacak. Basın toplantısının ardından yine aynı stadyumda 17.30'da gerçekleştirilecek antrenmanın da 15 dakikalık bölümü medya mensuplarına açık olacak.

TRABZONSPOR MAÇI KADROSU AÇIKLANDI!

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda bugün oynanacak Sparta Prag maçı için Trabzonspor kamp kadrosu belli oldu. Buna göre kadroda yer alan futbolcular şunlar;

1. UĞURCAN

2. ERCE

3. ARDA

4. HOSSEINI

5. HÜSEYİN

6. CAMPI

7. IVANILDO

8. PEREIRA

9. KAMİL AHMET

10. NOVAK

11. SOSA

12. A. PARMAK

13. OBI MIKEL

14. DOĞAN

15. A.CANBAZ

16. A.ÖMÜR

17. NWAKAEME

18. DONIS AVDIJAJ

19. EKUBAN

20. SORLOTH