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Sparta Prag-Trabzonspor maçı TRT Spor'da yayınlanacak

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile bu akşam yapacağı maçı Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyordu. Bugün yapılan bilgilendirme sonrasında karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.

08.08.2019 15:13
Sparta Prag-Trabzonspor maçı TRT Spor'da yayınlanacak

Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak. Bordo-mavili takım, bu turda eşleştiği Sparta Prag ile ilk maçını yapacak.

MAÇ TRT SPOR'DA YAYINLANACAK

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda karşılaşacağı Sparta Prag maçını yayınlayan kanal yoktu. Başkent Prag'daki Generali Arena'da TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetecek ve karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacağı açıklandı.

Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da yapılacak ve play-off turuna yükselen ekip belli olacak.

Bu turu geçen takım, play-off etabında Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.

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Trabzonspor, Sparta Prag, Spor

YORUMLAR (6)
MAHONİ: hamsi kafalularBu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazın
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GSFURKAN1905: Başarılar Temsilcimiz Trabzonspor İnşallah geçersiniz
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LAZZZ: Adamsın trt...
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ASLI: TAVADA HAMSİ YANINDA BİRA AYYY. . . DEĞMEYİN KEYFİME.
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KENAN: ASLI SENİN DERDİN BAŞKA BEN FENERBAHÇELİ VE MALATYALIYIM HER ŞEYDEN ÖNCE TÜRKÜM TRABZONSPORA BAŞARILAR DİLİYORUM YENDE GEL TS YMS GURURLANDIR BİZİ
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