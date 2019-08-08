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Sparta Prag - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag'a konuk olacak.

08.08.2019 18:50 Sparta Prag - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag'a konuk olacak.
Generali Arena Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera Montero yönetecek. Jose Luis'in yardımcılıklarını Inigo Prieto Lopez de Cerain ve Alfonso Baena Espejo yapacak.
İki takımın mücadeleye çıkacağı 11'ler ise şöyle:
SPARTA PRAG: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, Tetteh
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Mikel, A. Parmak, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban



Trabzonspor, Sparta Prag, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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