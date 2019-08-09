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Spartak Moskova, Diagne'nin istediği rakamı duyunca transferden vazgeçti!

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan ancak Galatasaray'ın göndermek istediği Diagne için Spartak Moskova nabız yokladı. Rus temsilcisi oyuncunun istediği 3 milyon euroluk yıllık ücreti duyunca transferden vazgeçti.

09.08.2019 11:02
Spartak Moskova, Diagne'nin istediği rakamı duyunca transferden vazgeçti!

Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Mbaye Diagne için devreye giren Spartak Moskova Kulübü, transferden vazgeçti. Rus ekibi, Senegalli futbolcunun menajeri ile görüşerek, yıllık ücret talebini ve bonservis bedelini sordu.

3 MİLYON EUROYU DUYUNCA VAZGEÇTİLER

Galatasaray'dan halen yılda 2 milyon 350 bin euro alan Diagne, Spartak Moskova'dan 3 milyon euro talep edince Ruslar, "Biz bu rakamlara çıkamayız" diye olumsuz yanıt verdi. Sarı kırmızılılar, Senegalli santrforu 13 milyon euro civarında bir rakama satmayı planlıyor.

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Spartak Moskova, Diagne'nin istediği rakamı duyunca transferden vazgeçti!

Spartak Moskova, Mbaye Diagne, Galatasaray, Spor

YORUMLAR (10)
ALİ: ELİMİZDE PATLADI bidon adam
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BİR GARİP 6SLİLER: GUİZA DIYODUK DAHA BETERİ ELİMİZDE PATLADI:((((((
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DURAN TEKERLEK: biz neden bu kadar ısrar ettin bu dana için onu anlamıyorum. o dönemde trezege ye verseydik parayı içim acımayacaktı.
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1245: bidon ya başka birşey değil
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6789: Saçları yeter
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TUSSUBBASA: Bu adam gsnin elinde patlar
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BİLECİKLİ: kendini ne zannediyor bu
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...: tam ben yazıcaktım gerçekten bu adam kendini ne zannediyor aslında galatasaray paraya acımayacak sözleşmen bitene kadar seni b takımında oynatırım diyecek görecek ondan sonra dünya kaç bucak
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ANKARA: Mantara bak hele ...
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HOŞAF: Adam futboluyla değil karakteriyle herkesi kendinden uzaklaştırıyor ve daha da kötüsü hiç ders çıkarmıyor.sevimsiz bir karakter.
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