Spartak Trnava - Fenerbahçe: 1-0

STAT: City Arena Trnava
HAKEMLER: Jose Sanchez, Raul
Cabanero, Javier Aguilar
SPARTAK TRNAVA: Chudy - Toth (Dk. 64 Kulhanek), Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel (Dk. 81 Miesenböck), Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos (Dk. 75 Ghorbani)
FENERBAHÇE: Harun Tekin
, Şener Özbayraklı
, Skrtel, Yiğithan Güveli (Dk. 82 Deniz Yılmaz
), Reyes, İsmail Köybaşı
, Isla, Jailson
, Barış Alıcı, Mahsun Çapkan (Dk. 73 Muhammet Çakı), Slimani
GOL: Dk. 41 Kubilay Yılmaz (Spartak Trnava
)
SARI KARTLAR: Gressak, Grendel (Spartak Trnava) - Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe
)
UEFA Avrupa
Ligi D Grubu son hafta müsabakasında Fenerbahçe deplasmanda Slovakya
'nın Spartak Trnava takımına 1-0 mağlup oldu. Sarı lacivertli takım bu sonuca rağmen grubu ikinci sırada noktalayarak adını bir üst tura yazdırdı.
Fenerbahçe,Raúl González,Mustafa Fehmi Kubilay,Spartak Trnava
14 Aralık 2018 Cuma 01:39