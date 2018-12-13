UEFA Avrupa
Ligi D Grubu'ndaki Spartak Trnava- Fenerbahçe
maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Antona Malatinskeho
Hakemler: Jose Maria
Sanchez Martinez, Raul
Cabanero, Javier Rodriguez (İspanya
)
Spartak Trnava: Chudy, Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel, Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos
Fenerbahçe: Harun Tekin
, Şener Özbayraklı
, Yiğithan Güveli, Skrtel, Reyes, Jailson
, Isla, İsmail Köybaşı
, Barış Alıcı, Mahsun Çapkan, Slimani
İspanya,Spartak Trnava,Fenerbahçe
13 Aralık 2018 Perşembe 22:00