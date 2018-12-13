13 Aralık 2018, 22:00
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Spartak Trnava-Fenerbahçe

Spartak Trnava-Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki Spartak Trnava-Fenerbahçe maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Antona MalatinskehoHakemler: Jose Maria Sanchez Martinez, Raul Cabanero, Javier Rodriguez (İspanya)Spartak Trnava: Chudy, Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel, Tchanturishvili,

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki Spartak Trnava- Fenerbahçe maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Antona Malatinskeho

Hakemler: Jose Maria Sanchez Martinez, Raul Cabanero, Javier Rodriguez (İspanya)

Spartak Trnava: Chudy, Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel, Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Yiğithan Güveli, Skrtel, Reyes, Jailson, Isla, İsmail Köybaşı, Barış Alıcı, Mahsun Çapkan, Slimani İspanya,Spartak Trnava,Fenerbahçe
13 Aralık 2018 Perşembe 22:00



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