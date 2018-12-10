Spartak Trnava - Fenerbahçe Maçının Hakemi Belli Oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu son haftasında 13 Aralık Perşembe günü Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yla deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.

MAÇ 23.00'TE BAŞLAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Slovakya'nın Trnava şehrindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada İspanya'dan Martinez'in düdük çalacağı belirtildi.

Martinez'in yardımcılıklarını vatandaşları Raul Cabanero ve Javier Rodriguez'in yapacağı, Alejandro Hernandez ve Juan Martinez Munuera'nın da ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı ifade edildi. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise yine İspanya'dan Diego Barbero Sevilla'nın olacağı kaydedildi.