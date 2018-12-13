Spartak Trnava - Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Fenerbahçe
, UEFA Avrupa
Ligi D Grubu 6'ncı hafta maçında deplasmanda Spartak Trnava
ile karşılaşacak. Maçı İspanyol hakem Jose Maria
Sanchez Martinez yönetecek. Martinez'in yardımcılıklarını Raul
Cabanero ve Javier Rodriguez üstlenecek. Antona Malatinskeho Stadyumu'nda oynanacak olan maç TSİ 23.00'te başlayacak.
Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:
SPARTAK TRNAVA: Chudy - Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel, Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos
FENERBAHÇE: Harun Tekin
, Şener Özbayraklı
, Skrtel, Yiğithan Güveli, Reyes, İsmail Köybaşı
, Isla, Jailson
, Barış Alıcı, Mahsun Çapkan, Slimani
Spartak Trnava,Fenerbahçe
13 Aralık 2018 Perşembe 21:50