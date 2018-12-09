Spartan'da Tekerlekli Sandalyesiyle Yarıştı (1)

RECEP ŞAKAR - Avustralya
'nın Melbourne kentinde yaşayan ve iki yıl önce omuriliğindeki tümörün alınması ameliyatının başarısız geçmesi sonucu engelli olan Can Arkadaş Gönüllü, hediye gelen tekerlekli sandalyesiyle fiziki engellerle dolu Spartan Yarışı'nı tamamladı.
Gönüllü'ye, dünkü Spartan Yarışları öncesinde, antrenör Volkan Özalp
ve fizyoterapist Samet Kolay'ın işlettiği spor salonunda toplanan paralarla satın alınan 15 bin Avustralya doları (yaklaşık 57 bin TL) tutarında tekerlekli sandalye hediye edildi.
Mevcut tekerli sandalyesi uygun olmadığı için Spartan'a katılmayan Gönüllü, engebeli araziye uygun yeni tekerlekli sandalyesinin sabah saatlerinde hediye edilmesiyle öğleden sonra başlayan yarışa, arkadaşlarının takımında katıldı.
Eski futbolcu olan ve Avustralya ordusunda 4 yıl askerlik yapan 33 yaşındaki Gönüllü, Melbourne'daki yarış öncesinde AA muhabirine hayatının sporla nasıl değiştiğini anlattı.
"1,5 sene kendimi dünyaya kapattım"
İki yıl önce omuriliğindeki tümörün alınması için girdiği ameliyatın başarısız geçmesiyle engelli olduğunu ve belden aşağısının tutmadığını söyleyen Gönüllü, zor günleri ailesi, arkadaşları ve spor sayesinde atlattığını dile getirdi.
Gönüllü, "1,5 sene kendimi dünyaya kapattım. Depresyona girdim. Sonrasında futbolu buldum. Elite spor salonunu buldum ve bir daha geriye dönüp bakmadım." dedi.
Spor salonunun sahibi antrenör Özalp da engellilerin sporla bambaşka bir yaşama kavuşabileceğine işaret ederek, "Bu durumda olan herkesi davet ediyoruz, kapımız açık, gelebilirler, bizlerle konuşabilirler, burada rahat olabilirler, destek veririz, yardımcı oluruz. Spor onlar için çok faydalı." diye konuştu.
Fizyoterapist Kolay da Gönüllü'nün gayretinin kendilerini çok mutlu ettiğini aktararak, "Can'dan çok memnunuz. Çok inatçı, asla vazgeçmiyor. Biz dur artık diyoruz, o yola devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Victoria Polis
Teşkilatında uzun yıllar görev yaptıktan sonra şu anda spor salonunda antrenör olarak çalışan Şahin Şahinkaya
da Can'ın salona ilk geldiğinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorluk yaşadığını ancak tüm engelleri azmiyle aştığını kaydetti.
Şahinkaya, daha önce benzer durumdaki farklı etnik kökenlerden birçok kişiye yardımcı olduklarını ancak ilk kez bir Türk ile çalıştıklarını dile getirerek, "Türk olması bizim için ayrı bir önem taşıyor. Kardeşimize elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olduk ama asıl gücün kaynağı kendisi." dedi.
"Spor onun için çok önemli"
Gönüllü'nün babası Hergün Gönüllü, oğlunun arkadaşlarının hediye ettiği tekerlekli sandalyenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.
Gönüllü, "Hayat devam ediyor zor olmasına rağmen. Dilerim hiç kimsenin başına gelmesin ama mutluyum bugün. Oğlum ayakta kalabilmek için sevdiği birşey yapıyor. Spor onun için çok önemli. Herkese teşekkür ederim aldıkları araba için. İnsanın kalbine dokunuyor. El uzatanlardan da Allah razı olsun." diye konuştu.
5 kilometrelik parkuru tamamladı
Gönüllü, fiziki engeli olmayan katılımcıların bile güçlükle bitirdiği yarışta, ekip arkadaşlarının yardımıyla zorlu engellere tırmandı, kum torbası taşıdı, dar alanlardan sürünerek geçti ve 5 kilometrelik parkuru başarıyla tamamladı.
Yarıştan sonra ise Gönüllü, zorlandığını ama pes etmediğini belirterek, engelliliğin spor yapmaya "engel olmadığını" ve tüm engellilerin bunu başarabileceğine inandığını söyledi.
St. Kilda tekerlekli sandalye futbol takımında Avustralya futbolu da oynayan Gönüllü'nün bir sonraki hedefi ise kendisi gibi engellilere özel bir kurs vererek destek olmak.
Avustralya
09 Aralık 2018 Pazar 13:17