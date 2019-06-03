SPD lideri Nahles'in istifası Alman basınında manşetlerde

Alman gazetelerinin manşetlerinde, Sosyal Demokrat Parti
(SPD) lideri Andrea Nahles'in istifası yer aldı.
Bild Gazetesi: SPD, Nahles'i bıktırıp bıraktırdı. SPD, seçmen nezdindeki son durumun sorumlusu olarak görülen genel başkanını bıktırdı ve onu istifaya sürükledi.
Handelsblatt: Daha ne kadar Büyük Koalisyon? Berlin Büyük Koalisyon Hükümeti, seçmen desteğinin ciddi azalmasına rağmen, hükümet olmayı daha ne kadar sürdürebilecek?
Frankfurter Allgemeine: CDU, koalisyonun tehlikeye düşürülmemesini istiyor. SPD, liderini ararken; CDU ise hükümete başkanlık etmeyi sürdürmekten yana.
Süddeutsche Zeitung: Nahles gitti, Koalisyon sallanıyor. Küçük hükümet ortağındaki istifa, koalisyonu krize götürdü.
Tagesspiegel: SPD, darmadağın, yerlerde sürünüyor. Geçen haftaki seçimlerde seçmenin desteğini kaybeden SPD, şimdi de liderin istifasıyla enkaza dönüşmüş halde.
Taz: SPD'de lanetli görevlere adaylar aranıyor. Sosyal Demokrat Parti'nin yaşadığı süreçte kendini feda edecek adayların kimler olacağı merakla bekleniyor.
Die Welt: Nahles'in istifası partiyi varoluş krizine soktu. Bir zamanların iktidar partisi SPD, peş peşe yaşadığı seçim hezimetleri sonrası, liderinin de bıktırılarak istifasının ardından varoluş kriziyle karşı karşıya.
- Ceylan
Kaynak: DHA
Sosyal Demokrat Parti
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