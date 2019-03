Spekülasyon Yaparak Tüketicilerimize Zarar Verenlere Karşı Önlem Alıyoruz"

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimat doğrultusunda, Ahilik kültürüne uymayan, dürüst esnafımızın ilkelerine uymayan, spekülasyon yaparak tüketicilerimize zarar verenlere karşı önlem alıyor ve denetimler yapıyoruz." dedi.Bakan Pekcan, Bursa'da bir otelde esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi.Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Bursa'nın ticaretiyle Türkiye ekonomisinin nabzını tuttuğunu söyledi.İstişarelerle iş dünyasının taleplerini dinlediklerini ve her talebin yanıtlandığını, çözüm odaklı çalıştıklarını belirten Pekcan, "Binlerce talep aldık bugüne kadar, hepsine dönüş yapıyoruz. Hangi ile gidersek gidelim, bakanlık yetkilileri benden birkaç gün önce gidip firmaları tek tek ziyaret ediyorlar, sorunlarını, taleplerini dinleyip çözüm üretip onlara geri dönüyorlar. Biz bu saha ziyaretlerimize seçimden sonra da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Pekcan, saha ziyaretlerinden çok olumlu dönüşler aldıklarını dile getirdi.Ticaretin, gelecek nesillere daha parlak bir ülke bırakabilmek için çok önemli olduğunu söyleyen Pekcan, şöyle devam etti:"Biz Ticaret Bakanlığı olarak 'Bu bizim işimiz.' diyoruz ve ticareti ön plana çıkararak, ticaretin önündeki engelleri aşmak için el birliğiyle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız esnafa her zaman çok önem vermiştir. Esnafımız sermayesini alnın teriyle, bileğinin gücüyle birleştirerek her zaman Türkiye ekonomisinin ve sosyal yapısının omurgası olmuştur. Esnafımız sadece kar amaçlı kişiler, kuruluşlar olmamışlardır, toplumsal refahı da ön planda tutmuşlardır, Ahilik kültürünün temsilcisi olmuşlardır. Ahilik kültüründe hilesiz iş, sağlam mal ve ölçülü kar var. Ahiler bu kurallara uymayanları cezalandırmış, pabuçlarını dama atmışlar. 'Pabucunu damak atmak' lafı da oradan gelmiş. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimat doğrultusunda, Ahilik kültürüne uymayan, dürüst esnafımızın ilkelerine uymayan, spekülasyon yaparak tüketicilerimize zarar verenlere karşı önlem alıyor ve denetimler yapıyoruz. Bu denetimler esnasında da en büyük desteği esnafımızdan gördük.""Kadınların karar verici pozisyonlarda olduğu şirketler daha verimli"Ticaret Bakanı Pekcan, esnafa son 16 yılda çok destek verdiklerini, bu kesimi faiz yükünün altında ezdirmediklerini ifade etti.Kalkınmış, müreffeh, güçlü bir Türkiye için el ele verdiklerini vurgulayan Pekcan, "Hepimizin bir tek hedefi var, Türkiye'yi bir üst gelir düzeyine çıkarmak. Bunun da yolu, ihracat, daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracattan geçiyor. Burası, Türkiye'nin ikinci büyük ihracat yapan şehri. Burada biz esnafımızı da ihracatçı olarak görmek istiyoruz." dedi.Esnafın ihracat yapabilmesi için online olarak da destek vermek amacıyla sistemler geliştirdiklerini anlatan Pekcan, şunları kaydetti:"Küresel ekonomiyi etkileyen yenilikçi firmaların hemen hepsi genç girişimciler tarafından kurulmuş. Bunun dışında Birleşmiş Milletler verilerine göre, iş dünyasında kadın oranı erkek oranıyla aynı seviyeye geldiği anda ülkelerin milli geliri yüzde 21 oranında artıyor. Gidecek çok yolumuz var. Son 10 yılda kadının istihdama katılımı yüzde 24'ten yüzde 34'e gelmiş. Erkeklerin iş hayatına katılımı Türkiye'de yüzde 72'lerde. OECD ortalaması kadın iş hayatında yüzde 52 ama gelişmiş Avrupa ülkelerinde bu yüzde 60-70. Kadınların karar verici pozisyonlarda olduğu şirketler daha verimli, daha karlı, devletler de daha zengin. Dolayısıyla biz, kadın ve genç girişimcileri teşvik etmek için İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde Kadın ve Genç Girişimcilik İhracat Daire Başkanlığını kurduk. Sizler için bir hat açtık, bütün sorunlarınızı, önerilerinizi, projelerinizi getirin biz değerlendireceğiz, sizlere destek olacağız."Programa, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın yanı sıra esnaf, sanayiciler ve iş adamları katıldı.