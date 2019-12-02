Spell Filmi

Amerikalı bir illüstratör olan Benny, nişanlısının ani ölümü ile büyük bir yıkıma uğrar. Ruhunu dinlendirme ihtiyacı hisseden Benny, İzlanda’ya gitmeye karar verir. Issız dağların olduğu bir alanda gezintiye çıkan genç adam kendisini bir andan ölüleri diriltebilen bir ritüelin ortasında bulur. Bir büyücü ve ritüeli gerçekleştirmeye hazır iki kişi ile karşılan Benny, kendisini istemeden tehlikeli bir durumun içerisinde sokar.Yönetmen:
Brendan WalterSenaryo:
Brendan Walter, Barak Hardley , Jon LulloOyuncular:
Barak Hardley , Jackie Tohn, Magnús Jónsson, Birna Rún Eiríksdóttir, Tom WrightFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
SpellYapımcı Firma:
Cruch PicturesYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
87 dk.Dağıtıcı Firma:
Crush PicturesVizyon Tarihi:
01.01.2070 Spell Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.