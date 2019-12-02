Spell Filmi

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Amerikalı bir illüstratör olan Benny, nişanlısının ani ölümü ile büyük bir yıkıma uğrar. Ruhunu dinlendirme ihtiyacı hisseden Benny, İzlanda’ya gitmeye karar verir. Issız dağların olduğu bir alanda gezintiye çıkan genç adam kendisini bir andan ölüleri diriltebilen bir ritüelin ortasında bulur. Bir büyücü ve ritüeli gerçekleştirmeye hazır iki kişi ile karşılan Benny, kendisini istemeden tehlikeli bir durumun içerisinde sokar.Brendan WalterBrendan Walter, Barak Hardley , Jon LulloBarak Hardley , Jackie Tohn, Magnús Jónsson, Birna Rún Eiríksdóttir, Tom WrightKomediSpellCruch Pictures2020ABDİngilizce87 dk.Crush Pictures01.01.2070