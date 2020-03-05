Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 Filmi

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla bambaşka bir dünyaya adım atıp, özel yeteneklerle donanan Miles Morales'in maceralarını konu ediyor. Spider-Man: Into The Spider-Verse'ün devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda Joaquim Dos Santos oturuyor. Yönetmen :
Joaquim Dos SantosSenaryo:
Dave Callaham, Stan LeeFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Spider-Man: Into the Spider-Verse 2Yapımcı Firma:
Sony PicturesYapım Yılı:
2022Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros.Vizyon Tarihi:
08.04.2022 Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.