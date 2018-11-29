29 Kasım 2018, 08:56
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Spiker Ercan Taner, Lokomotiv - Galatasaray Maçında İsyan Etti

beIN Sports sunucusu Ercan Taner, Şampiyonlar Liginde dün oynanan Lokomotiv maçında etkisiz bir futbol sergileyen Galatasaray'a sitemde bulundu.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile oynadığı maçı anlatan Ercan Taner, mücadeledeki bazı pozisyonlar sonrasında isyan etti. Taner, sarı kırmızılıların etkisiz olduğu anlarda ve Lokomotiv atakları sırasında yapılan hatalara anlatımı sırasında tepki verdi.

İşte Ercan Taner ve yorumcu Erman Özgür'ün pozisyonlara verdiği tepkiler;

Ercan Taner: Bütün toplar Moskova'da.

Erman Özgür: Galatasaray'ın skora isyan eden, arkadaşlarını ateşleyecek bir oyuncuya ihtiyacı var. (2-0'lık skor sonrasında)

Ercan Taner: İnanılmaz şeyler oluyor. (Ndiaye'nin yaptığı hata ve Lokomotiv Moskovalı futbolcuların kaçırdığı gol sonrasında)

Erman Özgür: Bu pozisyonda gol yemememiz şans açıkçası. (Ndiaye'nin yaptığı hata ve Lokomotiv Moskovalı futbolcuların kaçırdığı gol sonrasında)

Erman Özgür: Bu pozisyonları atacaksın artık. Hazırlıklı olması lazım Eren'in. (Kaçırılan gol sonrasında)

(Yeni Şafak)

Futbol,Galatasaray
29 Kasım 2018 Perşembe 08:56



YORUMLAR (13)
HAKKI: özüne döndüler hakem pohpohlaması olmazsa hiçbi maç alamaz bunlarrr ama nerdeee anlayacaklar
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ASE: iyi futbolcuya gazı verir, korkutursan harika verim alırsın. ama kalitesiz topçulara aynı gazı verip yeri geldiğinde de senden korkarlarsa ters tepki yaratır. Terimin şuan ki galatasarayının hali bu
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KARA KARTAL: siz gidin fransa 2. liginde oynayın ülkemizi karıştırmayın fransız takımı.
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ŞAPKACI: TUDOR 2 MAÇ YENİLİNCE İPİ ÇEKİLMİŞTİ. NİYE Hİ. TERİM İSTİFA DİYEN YOK ACABA? TERİM İSTİFAAAAAAAAA. . . . . . .
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ŞAHİN: Ne var bunda adam Galatasaraylı olacak tabii.
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