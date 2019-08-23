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Emine Bulut haberini sunarken sözcükler spiker Hülya Hökenek'in boğazına düğümlendi

Eski eşi tarafından kızının gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut'un haberini sunan Habertürk spikeri Hülya Hökenek, konuşmakta güçlük çekti.

23.08.2019 16:07
Emine Bulut haberini sunarken sözcükler spiker Hülya Hökenek'in boğazına düğümlendi

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü yaşanan korkunç olayda 38 yaşındaki Emine Bulut, eski eşi tarafından kızıyla gittiği kafede bıçaklandı. Boğazından bıçaklanan Bulut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Habertürk TV spikeri Hülya Hökenek, Emini Bulut'un haberini sunarken konuşmakta güçlük çekti.

CANLI YAYINA MOR KIYAFET GİYEREK ÇIKTI

Cinayet nedeniyle mor kıyafet giydiğinin altını çizen Hökenek, bugüne kadar binlerce kadın cinayeti gördüğünü ancak ilk defa bir ölüm anına şahit olduğunu belirtti. İlk kez 'Ölmek istemiyorum' diye bir cümle duyduğunu ve bundan 15 dakika sonra 10 yaşındaki kızının önünde bir kadının ölüm anına tanık olduğunu belirten Hökenek, bu ölüm anını sesli duymanın tüm vicdanları yaraladığını ifade etti.

"ÖLDÜRÜLEN TÜM KADINLAR ADINA UTANIYORUM"

Canlı yayındaki sözleri boğazına düğümlenen Hökenek şunları söyledi: "Şu an titriyorum. Emine Bulut'un o çığlığıyla öldürülen tüm kadınlar adına ben şahsen kendi adıma utanıyorum. Yetkililerin de utanması gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar öldürülen tüm kadınların çığlığını içimde hissediyorum"

CNN Türk spikeri Semiha Şahin de Emine Bulut'un haberini sunarken gözyaşlarına boğulmuş ve sözü diğer spiker arkadaşına devretmişti.

Semiha Şahin

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü, Menderes Caddesi'ndeki bir kafede, Fedai Baran (43), 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut (38) ve kızı F.B.B. ile buluştu.

Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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Emine Bulut haberini sunarken sözcükler spiker Hülya Hökenek'in boğazına düğümlendi

Emine Bulut, Kırıkkale, Habertürk, Magazin, Güncel

YORUMLAR (4)
MİRKUT: DAHA DÜN ADANA DA BİR AİLE BABASI KUCAĞINDA İKİ ÇOCUĞU VAR İKEN BİR CANİ TARAFINDAN VURULDU. . BU CANİ İKİ DAKİKA SONRA İKİ AİLE BABASINI DAHA KATLETTİ KİMSEDE TIK YOKTU. . ERKEĞE ÖLÜMÜ HAK GÖRÜP MEVZU KADIN OLUNCA YIRTINAN RİYAKARLAR. . . İKİYÜZLÜLER. .
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OSMAN KARTAL: utanacaksanız kazancınızdan 3 kuruş verin de göreyim süslü, boya küpü hanımefendiler
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OSMAN KARTAL: bunlar baca üstüa fırıldağı gibiler, ipleriyle kuyuya inilmez
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KADIN: BU ülkede 4. sey olamazsınız KADIN. COCUK. AGAC. SOKAK HAYVANI Anne lütfen ölme ! Ölmek istemiyorum! EMİNE BULUT . . . . söylenilecek tek bir söz yok geride kalan paramparca bir yavru gözyaşı ömrü boyunca atamayacagı gözlerinden gitmeyecek ve en acısı öle bir serefsizin babası olması tek söz yokkk
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